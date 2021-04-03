Наука и технологии
Сегодня в 19:55
Учёные доказали, что в футбольных матчах «домашние стены» действительно помогают победить
Но зависит это даже не от болельщиков
Учёные доказали, что футбольные команды, играющие на своём домашнем поле, имеют статистическое преимущество перед «гостями». При этом наличие болельщиков на трибунах не имеет значения.
Ранние исследования предполагали, что «гости» оказываются в проигрышном положении из-за того, «своих» больше поддерживают болельщики. Также есть мнение, что играют роль предубеждения судей, усталость футболистов после поездки, незнакомая обстановка и т.д.
Из-за коронавируса футбольные матчи проводились без зрителей. Поэтому учёные смогли проверить роль болельщиков в вопросе.
Как оказалось, отсутствие болельщиков не слишком снизило преимущества принимающей команды. «Хотя мы подтверждаем предыдущие исследования о предвзятости арбитров, связанной с болельщиками, зрителей нельзя считать основным движущим фактором в домашнем преимуществе», — рассказали учёные.