Учёные доказали, что в футбольных матчах «домашние стены» действительно помогают победить

Ранние исследования предполагали, что «гости» оказываются в проигрышном положении из-за того, «своих» больше поддерживают болельщики. Также есть мнение, что играют роль предубеждения судей, усталость футболистов после поездки, незнакомая обстановка и т.д.

Из-за коронавируса футбольные матчи проводились без зрителей. Поэтому учёные смогли проверить роль болельщиков в вопросе.

Как оказалось, отсутствие болельщиков не слишком снизило преимущества принимающей команды. «Хотя мы подтверждаем предыдущие исследования о предвзятости арбитров, связанной с болельщиками, зрителей нельзя считать основным движущим фактором в домашнем преимуществе», — рассказали учёные.