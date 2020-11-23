Учёные доказали, что вегетарианцы подвержены переломам костей

Кратко о работе пишет Naked Science. Из всех людей, участвовавших в исследовании, 29 380 испытуемых регулярно ели мясные продукты, 8 037 ели только рыбу, 15 499 были вегетарианцами, а 1982 — веганами. За всеми участниками наблюдали 18 лет. В итоге за всё это время люди получили 3941 перелом.

Учёные увидели, что веганы и вегетарианцы имели более высокий риск полных (локальных) переломов. Особенно они склонны к переломам бедра. Да и в целом, люди, не употреблявшие мясо в пищу, чаще ломали ноги. Исследователи считают, что состояние костей ухудшается из-за пониженного потребления белка и кальция.