Учёные доказали, что водители-лихачи часто агрессивны и едят нездоровую пищу

Исследователи также обнаружили доказательства того, что эта взаимосвязь обусловлена генетической изменчивостью метаболизма серотонина. Это говорит о том, что рискованное поведение при вождении и в жизни может иметь общую психологическую основу.

В исследовании участвовали 817 водителей: и мужчин, и женщин. Они заполнили анкеты для определения таких качеств как импульсивность и агрессивность. Кроме того, они сдали анализы крови и прошли генетический анализ. Эти данные учёные связали с базами данных полиции и страховых компаний.

Исследователи увидели, что 137 водителей, которые получали предупреждения за превышение скоростного режима, имели более быстрое время реакции, а также были более агрессивны и потребляли больше нездоровой пищи (включая энергетические напитки).