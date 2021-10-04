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Учёные доказали, что водители-лихачи часто агрессивны и едят нездоровую пищу

Это связано с генами
Учёные провели долгосрочное психологическое исследование водителей и обнаружили, что есть связь между небезопасным вождением и тем, как человек ведёт себя в жизни — ест нездоровую пищу, употребляет алкоголь и часто срывается на окружающих.
Учёные доказали, что водители-лихачи часто агрессивны и едят нездоровую пищу

Исследователи также обнаружили доказательства того, что эта взаимосвязь обусловлена генетической изменчивостью метаболизма серотонина. Это говорит о том, что рискованное поведение при вождении и в жизни может иметь общую психологическую основу.

В исследовании участвовали 817 водителей: и мужчин, и женщин. Они заполнили анкеты для определения таких качеств как импульсивность и агрессивность. Кроме того, они сдали анализы крови и прошли генетический анализ. Эти данные учёные связали с базами данных полиции и страховых компаний.

Исследователи увидели, что 137 водителей, которые получали предупреждения за превышение скоростного режима, имели более быстрое время реакции, а также были более агрессивны и потребляли больше нездоровой пищи (включая энергетические напитки).