Учёные доказали, что водители на дорогих автомобилях хуже обращаются с пешеходами

Исследователи решили узнать, что влияет на решение водителя не останавливаться на переходе, чтобы пропустить пешехода. Учёные поставили эксперимент: они пригласили четырёх человек (темнокожих и белых мужчин и женщин) и попросили их переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на одной из улиц Лас-Вегаса. Весь эксперимент записывался на видео. Стоимость проезжающих автомобилей оценивалась по информации в интернете.

За весь эксперимент только 28% водителей (всего было 461) уступили дорогу пешеходам на переходе. Причём владельцы дорогих автомобилей делали это реже. Вероятность того, что они уступят дорогу, снижалась на 3% за каждую $1000 стоимости машины.

Также учёные увидели, что водители чаще останавливались перед «зеброй», если по ней шла женщина. Также автовладельцы охотнее уступали дорогу белым.