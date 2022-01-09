Учёные доказали, что за жизнью знаменитостей следят люди с низким интеллектом

В описании новой научной статьи сказано, что почти два десятилетия исследований дали неоднозначные результаты по взаимосвязи между поклонением знаменитостям и когнитивными навыками. Учёные решили закрыть имеющиеся пробелы. Они применили двухфакторную теорию интеллекта Кэттелла к относительно большой выборке взрослых венгров.

Получив данные, учёные построили модели линейной регрессии. Они показали, что слежение за жизнью знаменитостей действительно связано с более низкими показателями в когнитивных тестах даже после учёта демографических переменных, материального благосостояния и самооценки. Иными словами, более глупые люди оказались склонны к фанатству и наблюдению за жизнью звёзд.