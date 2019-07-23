Учёные доказали, что закадровый смех делает идиотские шутки смешными

Это выяснили исследователи из Университетского колледжа Лондона. Их статью опубликовали в журнале Current Biology.

Учёные изучали феномен «папиных шуток» (dad joke). Так называют короткие шутки-каламбуры, которые чаще всего нарочито несмешные. Название они получили из стереотипа о том, что такие шутки рассказывают отцы семейства. Вот пример шутки: «Ребёнок говорит отцу: «Я голоден», на что отец отвечает: «Привет, голоден. Я — папа».

Исследователи провели эксперимент, во время которого ставили участникам запись 40 «папиных шуток». Их включали как отдельно, так и с закадровым смехом. Участниками испытания были и обычные студенты колледжа, и неврастеники, и аутисты. Все они должны были оценить шутки по семибалльной шкале.

Результаты показали, что шутки всегда оценивались как более смешные, если их сопровождал закадровый смех.