Учёные доказали, что Земля потускнела из-за глобального потепления

По данным учёных, Земля особенно сильно потускнела за последние три года. Исследователи подсчитали, что сейчас планета отражает примерно на полватта меньше света на квадратный метр, чем 20 лет назад.

При этом показатель изменился не из-за каких-то процессов на Солнце. Учёные считают, что причина тому — глобальное изменение климата.

Они увидели, что в последние годы в восточной части Тихого океана стало меньше низколежащих облаков. Именно эти облака отражают солнечный свет и в то же время охлаждают планету. Неудивительно, что в этом регионе стало жарче. Воды океана нагрелись.