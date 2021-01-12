Учёные доказали, что злость вызывает плохие результаты в компьютерных играх

Кратко об исследовании пишет издание «Популярная механика». Учёные наняли 241 мужчину-добровольца, чтобы они сыграли пять матчей в FIFA 19. Перед каждым матчем участникам показывали короткие видеоролики, которые должны были вызвать у них определённые эмоции. Среди роликов был отрывок из фильма «Американская история X», в котором неонацист убил чернокожего мужчину. Это видео должно было вызвать гнев у участников. Также мужчинам показывали хорошие ролики.

Как оказалось, разгневанные игроки показывали худшие результаты в FIFA 19.