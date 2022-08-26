Учёные доказали: движения глаз у спящих имитируют их взгляды во сне

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Учёные доказали: движения глаз у спящих имитируют их взгляды во снеМозг сам «верит» в сон
Согласно новому исследованию учёных из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, движения наших глаз во время фазы быстрого сна (REM) соответствуют тому, на что мы «смотрим» в мире сновидений.
Учёные смогли изучить клетки «направления головы» в мозге мышей. Активность этих клеток показывает исследователям, в каком направлении движется животное. И это не работает не только при бодрствовании, но и во время сна.
Команда одновременно записывала активность мозга мышей и движения их глаз. Сравнив паттерны, учёные обнаружили, что направление движений глаз и «внутреннего компаса» животного совпадали. То есть в каком направлении мыши казалось, что она двигается во сне, туда и «смотрели» глаза.