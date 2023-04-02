Учёные доказали: мужчины часто преувеличивают размер полового члена и рост

Учёные провели опрос среди 200 мужчин из Нидерландов, которые указали свой рост, вес, телосложение и размер полового члена. Затем они сравнили эти данные со средними показателями для населения страны.

Оказалось, что мужчины склонны завышать свой рост на 1%, а размер пениса на 21%. При этом они не врали о своём весе. Учёные предположили, что таким образом мужчины пытаются повысить свою привлекательность и самооценку.

Интересно, что те мужчины, которым за участие в опросе заплатили больше денег, были более честными. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что они испытывали больше ответственности за свои ответы.