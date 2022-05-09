Учёные доказали: мужчины тратят на красоту столько же, сколько женщины

Просто это траты не на косметику, а на спортзалы

Есть ли разница между мужчинами и женщинами, когда речь заходит о заботе по поводу внешности? Согласно новому исследованию, разница не такая уж значительная. И мужчины, и женщины много инвестируют в свою красоту. Просто женщины тратят больше времени на использование косметики, а мужчины — на упражнения и бодибилдинг.