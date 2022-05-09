Учёные доказали: мужчины тратят на красоту столько же, сколько женщины

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Учёные доказали: мужчины тратят на красоту столько же, сколько женщиныПросто это траты не на косметику, а на спортзалы
Есть ли разница между мужчинами и женщинами, когда речь заходит о заботе по поводу внешности? Согласно новому исследованию, разница не такая уж значительная. И мужчины, и женщины много инвестируют в свою красоту. Просто женщины тратят больше времени на использование косметики, а мужчины — на упражнения и бодибилдинг.
Как пояснила автор исследования, как женщина, она всегда задавалась вопросом, действительно ли большинство женщин тратят так много времени на свою внешность.
В ходе двух исследований учёные изучили, как мужчины и женщины следят за своей внешностью и сколько времени представители разных гендеров тратят на повышение привлекательности. Анализ опросов показал, что способы добиться красивой внешности различаются у мужчин и женщин. В то время как женщины сосредотачиваются на нанесении макияжа, мужчины могут быть более заинтересованы в бодибилдинге или даже уходе за волосами. Если это всё учитывать, окажется, что разница между представителями разных гендеров не такая уж большая.