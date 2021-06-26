Учёные доказали негативные черты людей с властью

Психологи рассказали, что руководители и вообще люди даже с небольшой властью склонны думать, будто все события в жизни человека являются последствиями его решений. У такой системы убеждений есть даже название — «мышление выбора» (choice mindset).

Влиятельные люди, свобода выбора у которых больше, начинают думать, что у других людей она такая же. Поэтому руководители часто испытывают меньше сочувствия к подчинённым. «В результате они жёстче критикуют тех, кто совершает ошибки или имеет недостатки. Таким образом они оправдывают сложившуюся иерархию», — рассказал автор исследования.

Всё это психологи смогли понять, благодаря экспериментам с 363 добровольцами.