Учёные доказали: политические новости плохо влияют на психику

Учёные доказали: политические новости плохо влияют на психикуНо если совсем игнорировать происходящее, всё станет только хуже
Согласно новому исследованию, стресс от ежедневного чтения политических новостей может негативно сказаться на психическом здоровье и благополучии людей. Однако полная незаинтересованность ими тоже имеет свои последствия.
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«Когда дело доходит до политики, может быть компромисс между хорошим самочувствием и хорошими делами. Защита себя от стресса, связанного с политикой, может помочь повысить благополучие, но это также дорого обходится, поскольку лишает вас вовлечённости в демократию», — отметили авторы.
Опросив участников — 198 американцев — исследователи заметили, что размышления о ежедневных политических событиях вызывали у них негативные эмоции. Люди, которые испытывали больше негативных эмоций, связанных с политикой, сообщали об ухудшении повседневного психологического и физического здоровья. Однако они также говорили и о большей мотивации действовать, в том числе заниматься волонтёрством или жертвовать деньги на благие дела.