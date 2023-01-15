Учёные доказали: политические новости плохо влияют на психику

«Когда дело доходит до политики, может быть компромисс между хорошим самочувствием и хорошими делами. Защита себя от стресса, связанного с политикой, может помочь повысить благополучие, но это также дорого обходится, поскольку лишает вас вовлечённости в демократию», — отметили авторы.

Опросив участников — 198 американцев — исследователи заметили, что размышления о ежедневных политических событиях вызывали у них негативные эмоции. Люди, которые испытывали больше негативных эмоций, связанных с политикой, сообщали об ухудшении повседневного психологического и физического здоровья. Однако они также говорили и о большей мотивации действовать, в том числе заниматься волонтёрством или жертвовать деньги на благие дела.