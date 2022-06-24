Учёные доказали: политики в среднем живут дольше, чем обычные люди

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Учёные доказали: политики в среднем живут дольше, чем обычные людиИ разрыв этот растёт
Во многом из-за пандемии COVID-19 учёным стало интересно, связаны ли определённые «элитные» занятия, такие как политика, с состоянием здоровья. Новое исследование отчасти отвечает на этот вопрос.
Авторы научной работы провели анализ данных жителей 11 стран с высоким уровнем дохода. В частности, в исследование вошли данные о политиках из Австралии, Австрии, Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании и США.
Анализ показал, что разница в ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 45 лет между политиками и остальным населением значительно увеличилась во второй половине 20 века. В настоящее время разрыв в ожидаемой продолжительности жизни составляет от 3 лет в Швейцарии до 7 лет в США.
Учёные считают, что это может быть связано с тем, что политики имеют доступ к лучшему лечению.