Учёные доказали: политики в среднем живут дольше, чем обычные люди

Авторы научной работы провели анализ данных жителей 11 стран с высоким уровнем дохода. В частности, в исследование вошли данные о политиках из Австралии, Австрии, Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании и США.

Анализ показал, что разница в ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 45 лет между политиками и остальным населением значительно увеличилась во второй половине 20 века. В настоящее время разрыв в ожидаемой продолжительности жизни составляет от 3 лет в Швейцарии до 7 лет в США.

Учёные считают, что это может быть связано с тем, что политики имеют доступ к лучшему лечению.