Учёные доказали пользу кроссвордов для ума

Исследователи изучали данный вопрос на более чем тысяче участниках 1936 года рождения. Эти люди проходили тесты на когнитивные (познавательные) способности в 11 лет, а потом ещё и в возрасте от 70 до 79 лет. Также участники рассказывали, играют ли они в настольные игры и решают ли кроссворды, и как часто.

В итоге учёные обнаружили связь между тем, как часто люди играют в игры и головоломки, и показателями их когнитивных функций в пожилом возрасте. Лучше всего у любителей игр и кроссвордов сохранились память и скорость принятия решений.