Учёные доказали пользу высокой самооценки

Результаты метаанализа показали пользу высокой самооценки. Она была положительно связана с удовлетворительными социальными отношениями, успехами в учёбе и работе, улучшением физического и психического здоровья. Также высокая самооценка оказалась отрицательно связана с антиобщественным поведением. Эти результаты были справедливы для разных этнических и возрастных групп, для мужчин и для женщин.

«...обширный массив исследований показывает, что высокая самооценка помогает людям адаптироваться и преуспевать в различных сферах жизни», — заключили исследователи.