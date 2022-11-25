Наука и технологии
21:03, 25 ноября 2022
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Учёные доказали: рыбалка полезна для психики

Отпустите своего мужа

Новый опрос исследователей показал, что рыбалка может помочь людям с серьёзными проблемами психического здоровья.

Учёные доказали: рыбалка полезна для психики

Фото: unsplash

Среди тех, кто занимался рыбалкой, значительно меньше человек говорили, что страдают от тревожного расстройства (16,5% против 26,4%), пытались покончить жизнь самоубийством (7,5% против 13,2%) и преднамеренно наносили себе вред (10,4% против 26,4%).

Согласно опросу, в основном в рыбалке людей привлекают соревновательный момент и возможность отдохнуть. Ранние исследования также показали, что воздействие водной среды связано с улучшением психического здоровья и благополучия.

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