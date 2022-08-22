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Учёные доказали: собаки действительно плачут от любви

Когда видят хозяина
Исследователи из Университета Адзабу в Японии обнаружили, что собаки могут испытывать такой мощный выброс окситоцина, который называют «гормоном любви», что у них проступают слёзы на глазах.
Учёные доказали: собаки действительно плачут от любви

Исследователи измерили количество слёз у собак до и после того, как они встретились со своими хозяевами. Также собакам вводили окситоцин, чтобы подтвердить, что он стимулирует выделение слёз.

После встречи с хозяином у псов увеличивался объём жидкости в глазах. При встрече с незнакомцами такого не происходило. Объём также возрастал после введения окситоцина.

Ещё один эксперимент показал, что люди отдавали большее предпочтение собакам, когда у них были более влажные глаза. Это позволяет предположить, что слёзы помогают укрепить связь между людьми и питомцами.

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