Учёные доказали: собаки действительно плачут от любви

Исследователи измерили количество слёз у собак до и после того, как они встретились со своими хозяевами. Также собакам вводили окситоцин, чтобы подтвердить, что он стимулирует выделение слёз.

После встречи с хозяином у псов увеличивался объём жидкости в глазах. При встрече с незнакомцами такого не происходило. Объём также возрастал после введения окситоцина.

Ещё один эксперимент показал, что люди отдавали большее предпочтение собакам, когда у них были более влажные глаза. Это позволяет предположить, что слёзы помогают укрепить связь между людьми и питомцами.