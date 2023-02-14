Учёные доказали: соцсети заставляют нас больше беспокоиться о внешности

В целом, авторы исследования попытались выявить факторы, которые больше всего влияют на стремление человека улучшить свою внешность. Для этого исследователи опросили более 93 тысяч человек из 93 стран. Их спрашивали, сколько у них времени в день у них уходит на заботу о собственной красоте.

Оказалось, что и мужчины, и женщины тратят на свою внешность в среднем четыре часа в день. Это не только макияж, причёска и выбор наряда, но и занятия спортом, правильное питание, личная гигиена. Также опрос показал, что женщины из стран с гендерным неравенством заботятся о внешности больше, чем женщины из эгалитарных стран. Однако сильнее всего на желание хорошо выглядеть влияют социальные сети.