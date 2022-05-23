Учёные доказали: солнцезащитные очки действительно заставляют нас пялиться на других

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Учёные доказали: солнцезащитные очки действительно заставляют нас пялиться на другихИ мы этого даже не осознаём
Исследователи из Университета Британской Колумбии обнаружили, что люди охотнее смотрят на эротические изображения, когда носят солнцезащитные очки и думают, что другие не видят их глаз.
В исследовании участвовала группа из 56 студентов, которые носили либо солнцезащитные очки, либо очки с прозрачными линзами. Каждый участник сидел перед экраном, за ним находился учёный. Исследователи объяснили, что над экраном было размещено зеркало, чтобы обратить внимание участника на то, что за его поведением наблюдают.
Добровольцам показывали картинки. Учёные обнаружили, что люди неосознанно смотрели больше и дольше на эротические изображения, когда их глаза были замаскированы солнцезащитными очками. По словам исследователей, полученные данные свидетельствуют о том, что людей очень волнует то, что их внешнее поведение сообщает другим.