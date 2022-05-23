Учёные доказали: солнцезащитные очки действительно заставляют нас пялиться на других

В исследовании участвовала группа из 56 студентов, которые носили либо солнцезащитные очки, либо очки с прозрачными линзами. Каждый участник сидел перед экраном, за ним находился учёный. Исследователи объяснили, что над экраном было размещено зеркало, чтобы обратить внимание участника на то, что за его поведением наблюдают.