Учёные доказали вред неискренности в общении

Исследователи проанализировали два типа регулирования эмоций, которые люди используют на работе: поверхностное действие (surface acting) и глубокое действие (deep acting).

Под первым подразумевается фальш в демонстрации эмоций другим людям. Например, если человек показывает радость, когда ему на самом деле грустно. Deep acting — это когда человек пытается согласовать истинные чувства со своим поведением, но при этом, например, учится справляться с грустью по-настоящему.

Учёные опросили взрослых работников различных индустрий. Как оказалось, есть четыре типа людей: первые не пытаются регулировать эмоции вообще, вторые делают это нечасто, третьи в основном выбирают deep acting, а четвёртые — постоянно притворяются. Люди третьего типа оказались в наиболее выигрышном положении. Они могут рассчитывать на настоящую поддержку от коллег. Те, же, кто привык врать окружающим о своих чувствах, чаще всего сталкиваются с трудностями в долгосрочной перспективе.