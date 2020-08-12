Учёные доказали вред приёма пищи во время просмотра фильмов

Исследователи заявили, что если человек увлечён какой-то дополнительной задачей, он с меньшей вероятностью может регулировать то, сколько лишней еды или напитков уже потребил. Учёные увидели это, изучая поведение 120 добровольцев.

Они давали им либо более калорийные, либо менее калорийные напитки, а затем поручали им выполнить задачи, которые требовали повышенного или пониженного внимания. Кроме того, участникам предлагали съесть чипсы.

Оказалось, что люди, которые были вовлечены в задачу больше, съедали примерно одинаковое количество чипсов вне зависимости от того, какой напиток перед этим пили: калорийный или нет. То есть они не могли вовремя заметить, что уже насытились. В то же время люди, которые выполняли не требующие внимания задачи, ели на 45% меньше чипсов после калорийных напитков, чем после некалорийных.