Учёные доказали: всего две минуты чтения плохих новостей портят настроение

Психологи из Эссекского университета экспериментально установили, что плохие новости о коронавирусе очень быстро портят настроение — всего за две-четыре минуты. При этом хорошие новости не влияют отрицательно на эмоциональное состояние.

В первом эксперименте добровольцы читали новости о коронавирусной инфекции в Twitter. Во втором участники смотрели на YouTube ролики про пандемию. В обоих случаях люди стали себя чувствовать хуже. А вот добровольцы, которые не читали плохие новости, не испытали ничего негативного.

Учёные считают, что длительное воздействие плохих новостей может привести к серьёзным последствиям для психического здоровья.