Учёные доказали: всего две минуты чтения плохих новостей портят настроение

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Учёные доказали: всего две минуты чтения плохих новостей портят настроениеКажется, это тоже плохая новость
Вам не нравится читать плохие новости? Теперь вы можете объяснить свои чувства научно: исследователи доказали, что даже две минуты чтения негативных сообщений плохо сказываются на эмоциональном состоянии человека.
Психологи из Эссекского университета экспериментально установили, что плохие новости о коронавирусе очень быстро портят настроение — всего за две-четыре минуты. При этом хорошие новости не влияют отрицательно на эмоциональное состояние.
В первом эксперименте добровольцы читали новости о коронавирусной инфекции в Twitter. Во втором участники смотрели на YouTube ролики про пандемию. В обоих случаях люди стали себя чувствовать хуже. А вот добровольцы, которые не читали плохие новости, не испытали ничего негативного.
Учёные считают, что длительное воздействие плохих новостей может привести к серьёзным последствиям для психического здоровья.