Учёные доказали: завести ребёнка — лучший способ контрацепции

Новое исследование, проведённое в Университете Флиндерса, показывает, что не нарушенный режим сна ребёнка, а скорее взаимодействие с ним является самым большим препятствием для сексуальных отношений родителей.

В исследовании использовались данные 897 молодых родителей. Помимо опросов применялась технология компьютерного зрения, которая позволила оценить сон младенцев и то, как часто родители подходили к кроватке ночью.

Оказалось, что большее количество посещений кроваток по ночам было значительно связано с более низкой частотой половых контактов. Так, родители, которые были заняты ребёнком в среднем 0-0,5 раза за ночь, сообщали о 4,2 занятиях сексом в месяц, в то время как родители, которые подходили к ребёнку более 4 раз за ночь, занимались сексом на 50% реже (всего в 2,3 раза в месяц).