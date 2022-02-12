Учёные: два простых упражнения помогут уменьшить головокружение при вставании

Наука и технологии
Сегодня в 13:15
1 мин.
Учёные: два простых упражнения помогут уменьшить головокружение при вставанииДостаточно подвигать ногами
Ощущение головокружения или предобморочного состояния при вставании — частое явление, вызванное падением артериального давления. Учёные нашли простой способ снизить этот эффект.
Согласно новому исследованию, некоторые простые упражнения для мышц до или после вставания могут ограничить головокружение и принести облегчение без применения лекарств. Суть упражнений в активации мышц нижней части тела до или после вставания.
Упражнения могут быть, например, такие:
В исследовании участвовали 22 молодые женщины, у которых наблюдалась проблема головокружения. Они опробовали два упражнения: многократное поднятие коленей в положении сидя в течение 30 секунд перед вставанием и скрещивание ног в течение 30 секунд после вставания. Исследователи контролировали частоту сердечных сокращений и артериальное давление участников во время экспериментов. Оказалось, что упражнения действительно облегчили состояние женщин.
Источник: Science Alert