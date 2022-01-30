Учёные: газовые плиты вреднее для планеты, чем считалось ранее

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Учёные: газовые плиты вреднее для планеты, чем считалось ранееНо для человека, кажется, нет
Новое исследование показало, что газовые плиты вносят больший вклад в глобальное потепление, чем считалось ранее. Всё дело в постоянных небольших утечках.
Авторы новой научной работы также выразили беспокойство по поводу качества воздуха в помещениях. Учёные выяснили, что даже когда газовые плиты не используются, они ежегодно выбрасывают в воздух 2,6 млн тонн метана только в США. Это эквивалентно ежегодному объёму парниковых газов от 500 тысяч автомобилей.
Как пояснили учёные, газовые плиты постоянно выделяют небольшое количество метана в воздух. Авторы работы уточнили, что утечка метана не опасна для здоровья человека. Но при проведении тестов исследователи обнаружили высокие уровни оксидов азота, которые являются побочными продуктами сгорания.
Источник: Phys.org