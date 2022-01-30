Учёные: газовые плиты вреднее для планеты, чем считалось ранее

Авторы новой научной работы также выразили беспокойство по поводу качества воздуха в помещениях. Учёные выяснили, что даже когда газовые плиты не используются, они ежегодно выбрасывают в воздух 2,6 млн тонн метана только в США. Это эквивалентно ежегодному объёму парниковых газов от 500 тысяч автомобилей.

Как пояснили учёные, газовые плиты постоянно выделяют небольшое количество метана в воздух. Авторы работы уточнили, что утечка метана не опасна для здоровья человека. Но при проведении тестов исследователи обнаружили высокие уровни оксидов азота, которые являются побочными продуктами сгорания.