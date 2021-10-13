Учёные генетически отредактируют растения для получения из них мяса

Наука и технологии
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Учёные генетически отредактируют растения для получения из них мясаЭто мясо будет выращено из стволовых клеток животных
Исследователи из Исландии выращивают более 100 000 генетически модифицированных растений в теплице, чтобы затем сделать из них искусственное мясо.
Учёные генетически редактируют ячмень. Его затем собирают, очищают из извлекают из него белки фактора роста, которые, в свою очередь, можно использовать для выращивания в лаборатории мяса. Выращиванием ячменя занимается компания ORF Genetics. Она использует для эксперимента теплицу площадью более 0,2 гектара.
Дело в том, что извлечённые из растений белки стимулируют рост тканей для искусственного мяса, включая мышечные и жировые клетки. В ORF Genetics считают, что такие методы изготовления пищи понадобятся в будущем, так как человеческая популяция растёт. Кроме того, для создания искусственного мяса не нужно убивать животных — нужно лишь взять у них стволовые клетки.