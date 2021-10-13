Наука и технологии
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Учёные генетически отредактируют растения для получения из них мяса

Это мясо будет выращено из стволовых клеток животных
Исследователи из Исландии выращивают более 100 000 генетически модифицированных растений в теплице, чтобы затем сделать из них искусственное мясо.
Учёные генетически отредактируют растения для получения из них мяса

Учёные генетически редактируют ячмень. Его затем собирают, очищают из извлекают из него белки фактора роста, которые, в свою очередь, можно использовать для выращивания в лаборатории мяса. Выращиванием ячменя занимается компания ORF Genetics. Она использует для эксперимента теплицу площадью более 0,2 гектара.

Дело в том, что извлечённые из растений белки стимулируют рост тканей для искусственного мяса, включая мышечные и жировые клетки. В ORF Genetics считают, что такие методы изготовления пищи понадобятся в будущем, так как человеческая популяция растёт. Кроме того, для создания искусственного мяса не нужно убивать животных — нужно лишь взять у них стволовые клетки.