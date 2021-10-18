Учёные: государственные лотереи не заставили людей вакцинироваться

Власти многих стран во время пандемии пытались ускорить темпы вакцинации различными розыгрышами. В России действует постановление Правительства №1324 от 10 августа 2021 года «Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции». А в Нью-Йорке, например, любой вакцинированный гражданин мог выиграть пять миллионов долларов.

При этом сейчас в США привито хотя бы одним компонентом вакцины около 66% населения. Исследователи из университетов Колорадо в Денвере, Сан-Диего, Бентли и Орегона пришли к выводу, что стимулирующие розыгрыши не помогут увеличить эту цифру.

Авторы научной работы изучили ежедневные данные по вакцинации в 19 штатах, в которых проводили лотереи. Их сравнивали с данными из штатов, где никаких розыгрышей не проходило. Как оказалось, статистически значимой связи между лотереями и темпами вакцинации нет.