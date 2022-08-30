Учёные: гравитация была неизменной на протяжении всей истории Вселенной

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Учёные: гравитация была неизменной на протяжении всей истории ВселеннойГипотеза не подтвердилась
Учёные придерживаются теории, что Вселенная расширяется с момента Большого взрыва. Примерно 5 млрд лет назад скорость этого расширения увеличилась. Это заставило некоторых космологов думать, что за расширением стоит таинственная сила, а других — что сила гравитации просто могла меняться с течением времени. Теперь учёные опровергли вторую гипотезу.
Согласно новому исследованию международной коллаборации Dark Energy Survey (DES), природа гравитации оставалась неизменной на протяжении всей истории Вселенной. Учёные использовали 4-метровый телескоп имени Виктора Бланко в обсерватории Серро-Телоло в Чили для наблюдения за галактиками на расстоянии до 5 млрд световых лет. Они надеялись определить, менялась ли гравитация за последние 5 млрд лет. Исследователи также изучили данные с других телескопов.
Все наблюдения соответствуют предсказаниям общей теории относительности. То есть подтверждают, что гравитация не менялась.