Учёные: гравитация была неизменной на протяжении всей истории Вселенной

Согласно новому исследованию международной коллаборации Dark Energy Survey (DES), природа гравитации оставалась неизменной на протяжении всей истории Вселенной. Учёные использовали 4-метровый телескоп имени Виктора Бланко в обсерватории Серро-Телоло в Чили для наблюдения за галактиками на расстоянии до 5 млрд световых лет. Они надеялись определить, менялась ли гравитация за последние 5 млрд лет. Исследователи также изучили данные с других телескопов.

Все наблюдения соответствуют предсказаниям общей теории относительности. То есть подтверждают, что гравитация не менялась.