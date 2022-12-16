Учёные: инопланетяне не контактируют с Землёй потому, что тут нет признаков разумной жизни

Вероятно, проблема в том, что наша планета не демонстрирует инопланетянам признаки разумной жизни. Мы начали отправлять сигналы, которые можно обнаружить из космоса, только с 1930-х годов. Внеземная цивилизация могла пока просто не получить сообщение или не ответить на него. По сути, только звёздные системы в пределах 50 световых лет успели бы отреагировать с тех пор, как Земля начала вещание.

Кроме того, эти сигналы не были преднамеренными посланиями, и инопланетяне могли просто не обратить на них внимания. Первый целенаправленный сигнал был отправлен в 1974 году. Не исключено, что нам нужно просто подождать.