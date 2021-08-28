Учёные ищут потерянные нацистские ядерные кубы

Бомба так и не была проверена. Союзные силы забрали в своё время многие из кубов, но большинство из них были потеряны. Как пишут СМИ, сейчас исследователи начали искать оставшиеся кубы.

Учёные надеются, что смогут отследить кубы до конкретных учёных, которые работали над ними, в том числе до известного физика Вернера Гейзенберга.

Помимо исторической ценности кубы представляют и научную ценность. Это может помочь в ядерной криминалистике. Новые методы могут быть использованы для отслеживания ядерного оружия или контрабандных материалов, которые представляют более серьёзную угрозу, чем реликвии 80-летней давности.