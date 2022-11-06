Учёные: искусственный интеллект может спровоцировать ядерную войну в 21 веке

36% опрошенных заявили, что развитие ИИ может привести к катастрофическим последствиям в этом веке, например, ядерной войне. 73% респондентов, напротив, считают, что технологии искусственного интеллекта станут катализатором мировой промышленной революции. А она, в свою очередь, приведёт к социальным потрясениям.

Ещё 74% опрошенных думают, что частный сектор слишком сильно влияет на отрасль ИИ. 60% также отметили, что углеродный след от обучения больших моделей должен вызывать опасения у исследователей.