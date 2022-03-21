Учёные используют Луну для «ловли» гравитационных волн

Сейчас детекторы гравитационных волн есть на Земле, но они работают лишь в определённом диапазоне частот. Из-за этого удаётся регистрировать не все волны. А вот новый способ учёных позволит охватить новый диапазон.

Дело в том, что на Луне есть несколько ретрорефлекторов — это зеркальные устройства, которые отражают падающие на них лучи, возвращая их назад к источнику. Если светить на ретрорефлекторы лазером с Земли, можно установить расстояние до Луны с большой точностью.

Учёные предложили отслеживать слабые изменения в расстоянии до естественного спутника. Исследователи утверждают, что такой инструмент будет чувствителен к волнам микрогерцевого диапазона.