Учёные испытали маски с электрическими полями против коронавирусов

Разработка принадлежит инженерам из Индианского университета. Пока их работа опубликована только на сервисе препринтов ChemRxiv, то есть она ещё не прошла рецензирование. Тем не менее, исследователи уже рассказывают о ткани как о потенциальном средстве защиты от коронавирусной инфекции, хотя она и не была протестирована конкретно против нового SARS-CoV-2. Сообщается, что испытания прошли с применением респираторного коронавируса свиньи и человеческого коронавируса, вызывающего простуду.

Принцип работ ткани таков: в присутствии влаги, например, от выдыхаемого воздуха, вкрапления в ткань создают батарею на восстановительно-окислительной реакции. При этом генерируются слабые электрические поля. Разность потенциалов между точками-вкраплениями может достигать 0,5 Вольта.