Учёные из 15 стран будут работать на российском ядерном реакторе МБИР

Участники обсудили программы экспериментов по физике и материаловедению, а также подготовку специалистов для атомной отрасли. Академик РАН Степан Калмыков отметил, что международный центр открывает возможности для привлечения зарубежных коллег и укрепления позиций России в мировой науке.

Директор ОИЯИ академик Григорий Трубников подчеркнул, что цель центра — проведение передовых исследований, разработка новых технологий и подготовка квалифицированных кадров.

МБИР — многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем мощностью около 150 МВт. В декабре 2024 года начался монтаж технологического оборудования первого контура и транспортно-технологических систем.