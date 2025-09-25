Учёные из 15 стран будут работать на российском ядерном реакторе МБИР

Опубликовано 25 сентября 2025, 18:401 мин.
Учёные из 15 стран будут работать на российском ядерном реакторе МБИРСотрудничество
23 сентября в Объединённом институте ядерных исследований, что в Дубне, прошло заседание консультативного совета консорциума МБИР. В нём приняли участие представители научных центров из 15 стран, включая Беларусь, Бразилию, Вьетнам, Индию и Казахстан, а также международных организаций — МАГАТЭ, AAEA и AFCONE. Главной темой встречи стало обсуждение совместных исследований на новом реакторе, строящемся в Димитровграде.
Участники обсудили программы экспериментов по физике и материаловедению, а также подготовку специалистов для атомной отрасли. Академик РАН Степан Калмыков отметил, что международный центр открывает возможности для привлечения зарубежных коллег и укрепления позиций России в мировой науке.
Директор ОИЯИ академик Григорий Трубников подчеркнул, что цель центра — проведение передовых исследований, разработка новых технологий и подготовка квалифицированных кадров.
МБИР — многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем мощностью около 150 МВт. В декабре 2024 года начался монтаж технологического оборудования первого контура и транспортно-технологических систем.