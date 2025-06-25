Учёные из Челябинска испекли хлеб с мукой из сверчков и водорослей

Опубликовано 25 июня 2025, 18:251 мин.
Учёные из Челябинска испекли хлеб с мукой из сверчков и водорослейСъели бы?
Исследователи из Южно-Уральского университета разработали новые рецепты хлеба с добавлением необычных белков — муки из сверчков, водорослей и грибов. Такая мука содержит гораздо больше белка и полезных микроэлементов, чем обычная пшеничная. Например, мука из сверчков содержит около 60% белка, тогда как в пшеничной — всего 10%.
Оптимальная рецептура предполагает добавление 5–15% муки из сверчков, 2–6% спирулины (водоросли) и 10–20% грибного мицелия. При этом вкус и запах остаются привычными или даже “лучше”.
Опрос среди 2000 россиян показал, что большинство поддерживают идею использования новых белков в продуктах, особенно муки из насекомых и водорослей. Более половины готовы покупать такие продукты при хорошем вкусе и приемлемой цене. Основные мотивы — забота о здоровье и желание попробовать что-то новое.
Учёные считают, что хлеб с нетрадиционными белками может стать популярным и полезным продуктом в будущем, подобные исследования ведутся и в других странах мира.