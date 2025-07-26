Учёные из Перми научились выделять ДНК из молок рыб для медицины

Молока — это побочный продукт рыбной промышленности, в которых содержится много ДНК, белков и жиров. Особенно ценные — полинуклеотиды, фрагменты ДНК, способные запускать процессы восстановления клеток и укреплять иммунитет.

Исследователи использовали фермент трипсин, чтобы «высвободить» ДНК из клеток замороженных молок лосося. В зависимости от дозы трипсина, выход ДНК составил до 5% от массы сырья.

Сегодня подобные технологии применяются за рубежом, например, в Италии и Южной Корее. Там на основе рыбьей ДНК уже создают лечебные гели и плёнки. В России такие разработки пока только набирают обороты.

Сейчас команда продолжает исследования на молоках осетровых рыб.