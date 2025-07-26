Учёные из Перми научились выделять ДНК из молок рыб для медицины

Опубликовано 26 июля 2025, 18:351 мин.
Учёные из Перми научились выделять ДНК из молок рыб для медициныИ косметики
Учёные Пермского Политеха вместе с коллегами из Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН разработали российскую технологию получения ДНК из молок лососевых рыб. Это сырьё может использоваться в медицине и косметике, например, для заживляющих средств, антивозрастных кремов и биодобавок.
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Молока — это побочный продукт рыбной промышленности, в которых содержится много ДНК, белков и жиров. Особенно ценные — полинуклеотиды, фрагменты ДНК, способные запускать процессы восстановления клеток и укреплять иммунитет.
Исследователи использовали фермент трипсин, чтобы «высвободить» ДНК из клеток замороженных молок лосося. В зависимости от дозы трипсина, выход ДНК составил до 5% от массы сырья.
Сегодня подобные технологии применяются за рубежом, например, в Италии и Южной Корее. Там на основе рыбьей ДНК уже создают лечебные гели и плёнки. В России такие разработки пока только набирают обороты.
Сейчас команда продолжает исследования на молоках осетровых рыб.