Учёные из Перми защитили двигатели от износа

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали способ предотвращения разрушения двигателей самолётов и других летательных аппаратов из-за резонансных колебаний. Это нововведение может значительно улучшить безопасность в авиации.

Специалисты Пермского Политеха, совместно с сотрудниками завода «Машиностроитель», провели исследование, направленное на понимание влияния характеристик звукопоглощающей конструкции на её собственные частоты. Это позволит предсказать возможное возникновение резонанса и предотвратить его перед тем, как он приведёт к разрушению двигателя.

Резонанс — это явление, когда частоты колебаний детали совпадают с внешними воздействиями, что может повысить амплитуду вибраций и привести к серьёзным повреждениям. Исследования концентрировались на панели вентилятора авиадвигателя, исследователи изучили её свойства и влияние различных параметров на спектр собственных частот. Полученные результаты помогут в совершенствовании конструкций авиадвигателей и повысят их надёжность.