Учёные из России обеспечат связью всю Солнечную систему

Учёные из России обеспечат связью всю Солнечную системуЭто возможно благодаря специальным антеннам на Земле
Российские космические инженеры пообещали обеспечить связью всю Солнечную систему
Улучшенные специалистами «Российских космических систем» (РКС), антенные системы ТНА-1500 и П-2500, предназначенные для миссии «Луна-25», могут обеспечивать связь на больших расстояниях в Солнечной системе. Эти новые антенны, часть наземного комплекса управления космическими аппаратами, будут поддерживать связь как внутри страны, так и на международном уровне для научных миссий.
Максим Щербаков, заместитель гендиректора РКС по наземным системам и комплексам, подчеркнул, что усовершенствованные антенны будут полезны для будущих миссий, таких как «Луна-26», «Луна-27», а также для миссии «Венера-Д» и радиотелескопа «Спектр-УФ».
Ракета-носитель «Союз-2.1б» отправилась с автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный. После первой коррекции траектории аппарат приземлится на Луну, где он будет изучать внутреннюю структуру, природные ресурсы и воздействие космических факторов.
Основной целью миссии «Луна-25» станет отработка мягкой посадки на Южном полюсе Луны. Станция будет изучать внутренний состав, природные ресурсы и воздействие космических факторов на поверхность Луны. На борту станции установлены камеры для съёмки процесса посадки, изучения поверхности Луны и оседающей пыли.