Учёные из России обеспечат связью всю Солнечную систему

Улучшенные специалистами «Российских космических систем» (РКС), антенные системы ТНА-1500 и П-2500, предназначенные для миссии «Луна-25», могут обеспечивать связь на больших расстояниях в Солнечной системе. Эти новые антенны, часть наземного комплекса управления космическими аппаратами, будут поддерживать связь как внутри страны, так и на международном уровне для научных миссий.

Максим Щербаков, заместитель гендиректора РКС по наземным системам и комплексам, подчеркнул, что усовершенствованные антенны будут полезны для будущих миссий, таких как «Луна-26», «Луна-27», а также для миссии «Венера-Д» и радиотелескопа «Спектр-УФ».

Ракета-носитель «Союз-2.1б» отправилась с автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный. После первой коррекции траектории аппарат приземлится на Луну, где он будет изучать внутреннюю структуру, природные ресурсы и воздействие космических факторов.

Основной целью миссии «Луна-25» станет отработка мягкой посадки на Южном полюсе Луны. Станция будет изучать внутренний состав, природные ресурсы и воздействие космических факторов на поверхность Луны. На борту станции установлены камеры для съёмки процесса посадки, изучения поверхности Луны и оседающей пыли.