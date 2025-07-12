Учёные из России впервые описали норы хищных морских червей, атакующих из засады

Раньше в этих морских породах исследователи находили загадочные ходы, забитые рыбьей чешуёй и костями, но не могли точно объяснить, кто их создал. Теперь доказано, что это были норы именно этих хищных червей, которые ведут охоту из засады.

Открытие помогло лучше понять морские экосистемы позднего мела в регионе. Тогда полихеты были многочисленными организмами, связывающими донных обитателей и свободноплавающих рыб, что делало пищевые цепи более сложными.

Учёные отмечают, что эти данные расширяют знания о разнообразии жизни в древних морях и могут использоваться для научных выставок и просвещения.