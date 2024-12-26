Учёные из США наблюдали «отрицательное время»

Исследователи использовали тщательно откалиброванные лазеры в эксперименте, на оптимизацию которого ушло более двух лет. В квантовой механике частицы, подобные фотонам, ведут себя вероятностно, что позволяет взаимодействию происходить в течение различных периодов времени, некоторые из которых противоречат здравому смыслу. Эти результаты не нарушают теорию относительности Эйнштейна, поскольку фотоны не несут никакой информации и, таким образом, избегают ограничений по скорости.

Профессор экспериментальной квантовой физики Афраим Штейнберг пояснил, что хотя полученные результаты не имеют практического применения, они могут предложить новые способы изучения квантовых явлений. Тем не менее, Штейнберг отметил, что пока нет четких путей от этих результатов к применению.