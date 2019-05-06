Учёные: из-за человечества скоро вымрет миллион видов животных и растений

Документ предназначен для политических лидеров. Его авторы утверждают, что, если человечество совместно не преобразует подход к сохранению биоразнообразия, то катастрофа неминуема. Учёные рассказали, что животные вымирают из-за изменений в землепользовании, прямого использования живых организмов (например, охоты), изменения климата, загрязнения окружающей среды и распространения отдельных видов животных.

В докладе также рассказывается, что на сегодняшний день человек изменил облик примерно 75% суши. Например, к 2000 году человечество уничтожило более 85% болот, нарушив экосистему.

Исследователи рассмотрели три варианта развития событий: либо человечество совместно будет расширять меры по сохранению экологии, либо продолжит строить торговые барьеры и загрязнять окружающую среду, либо отдаст предпочтение развитию глобальной экономики, а не сохранению природы. Два варианта из трёх приведут к тому, что в ближайшие десятилетия может вымереть ⅛ всех видов животных и растений.