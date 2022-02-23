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Учёные: из-за глобального потепления в будущем кукурузы станет меньше

Об этом стало известно благодаря исследованию Университета штата Пенсильвания
Вне зависимости от того, какие способы защиты кукурузы от воздействия высоких температур будут выбраны, количество этой культуры всё равно будет сокращаться. Это выяснили американские учёные. Подробнее - в статье.
Учёные: из-за глобального потепления в будущем кукурузы станет меньше

Специалисты из Университета штата Пенсильвания (США) оценили воздействие в период с 2020-х по 2090-е годы на урожайность кукурузы глобального потепления. При этом сравнивались 18 различных сценариев будущего, в каждом из которых количество парниковых газов атмосфере было разным. Использовали учёные для проведения исследования модель AquaCrop, при помощи которой можно представить, как будут сельскохозяйственные культуры расти и развиваться в дальнейшем.

Выяснилось, что в будущем изменение климата сильнее повлияет на богарное земледелие (в этом случае культуры возделывают без искусственного орошения) по сравнению с орошаемым. Эксперты подчёркивают, что в зависимости от концентрации парниковых газов в атмосфере в дальнейшем урожайность богарной кукурузы снизится на 2,2-21,5 процента, а орошаемой - на 3,7-15,6 процента.

Учёные: из-за глобального потепления в будущем кукурузы станет меньше

Кроме того, Межправительственная группы экспертов по изменению климата отмечает, что средняя температура на планете до 2040 года станет выше, скорее всего, на 2,16-3,42 градуса по Фаренгейту (примерно на 1,5 градуса Цельсия).

Источник: Phys.org
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