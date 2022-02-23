Учёные: из-за глобального потепления в будущем кукурузы станет меньше

Специалисты из Университета штата Пенсильвания (США) оценили воздействие в период с 2020-х по 2090-е годы на урожайность кукурузы глобального потепления. При этом сравнивались 18 различных сценариев будущего, в каждом из которых количество парниковых газов атмосфере было разным. Использовали учёные для проведения исследования модель AquaCrop, при помощи которой можно представить, как будут сельскохозяйственные культуры расти и развиваться в дальнейшем.

Выяснилось, что в будущем изменение климата сильнее повлияет на богарное земледелие (в этом случае культуры возделывают без искусственного орошения) по сравнению с орошаемым. Эксперты подчёркивают, что в зависимости от концентрации парниковых газов в атмосфере в дальнейшем урожайность богарной кукурузы снизится на 2,2-21,5 процента, а орошаемой - на 3,7-15,6 процента.