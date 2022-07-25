Учёные: из-за света белое вино начинает пахнуть мокрой собакой

Дело в том, что когда белое или частично розовое вино попадает на солнечный свет, в нём происходят реакции, которые и вызывают разные нетипичные запахи. Это одна из причин, по которой вино хранится и выдерживается в прохладных и тёмных местах, поэтому методы розлива так важны.

Белые и розовые вина часто продаются в прозрачных бутылках, и хотя стандартные лампы в продуктовых магазинах не производят такого же количества высокочастотного света, как прямой солнечный свет, эффект всё же есть. Последнее исследование показывает, что всего неделя на полках супермаркетов в таких бутылках может привести к появлению запахов.