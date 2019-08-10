Учёные избавят человечество от кариеса и травм зубов при помощи стволовых клеток

Стволовыми называют незрелые клетки, способные превращаться в клетки различных органов и тканей. По этой причине учёные используют стволовые клетки для регенерации тканей. Делят их на три группы, одна из которых называется мультипотентные мезенхимальные. Они дают начало клеткам кости, хряща и жировой ткани.

Учёные из стоматологической школы Университета Плимута обнаружили новую популяцию мезенхимальных стволовых клеток. Выделили их из модели резцов мыши. Эти клетки способствуют образованию твёрдой ткани зуба.

Как выяснилось, усиливать активацию этих клеток, а соответственно и регенерацию зуба, может ген Dlk1. Учёные говорят, что понимание этого механизма поможет в будущем бороться с кариесом и травмами зубов.