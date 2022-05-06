Наука и технологии
Вчера в 17:58
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Учёные излечили крыс-алкоголиков

«Сбросили к заводским настройкам»
Система CRISPR-dCas9 помогла избавить крыс от алкоголизма. Как оказалось, пристрастие к спиртному имеет и генетический характер.
Учёные излечили крыс-алкоголиков

Дело в том, что люди нередко начинают злоупотреблять алкоголем ещё в подростковом возрасте. Это меняет работу мозга, а именно подавляет активность гена Arc, который играет огромную роль в работе памяти и выполнении других функций.

Учёные использовали инструменты генной инженерии, чтобы исправить работу Arc у крыс с пристрастием к спиртному. Исследователи назвали это откатом к заводским настройкам. Они применили систему CRISPR-dCas9, содержащую модифицированный белок Cas9.

В итоге крыс-алкоголиков удалось отучить от тяги к спиртному. «Наши результаты показывают, что эпигенетическое редактирование в миндалевидном теле позволяет нормализовать психопатологическое состояние во взрослом возрасте даже после подросткового злоупотребления алкоголем», — отметили учёные.

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