Учёные: изменение климата может положить конец цивилизации

Учёные пояснили, что всё не ограничивается прямым воздействием высоких температур. Побочные эффекты, такие как финансовые кризисы, конфликты и новые вспышки болезней, могут спровоцировать другие бедствия и затруднить восстановление общества.

Дело в том, что последовательные пандемии, вызванные нехваткой продовольствия из-за засухи, заставляют людей вступать в более тесный контакт с резервуарами вирусов и бактерий. Кроме того, происходит безудержная инфляция, поскольку экономика изо всех сил пытается справиться с новыми способами ведения бизнеса в более жарком мире. Учёные также заявили, что к 2070 году высокие температуры и социальные и политические последствия напрямую затронут две ядерные державы и семь лабораторий, в которых находятся самые опасные патогены.

Исследователи также отметили, что если всё будет продолжаться так, как сейчас, — в чём Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) уверена, что так оно и будет, — мы почти наверняка можем ожидать, что где-то между 2030 и 2052 годами станет в среднем на 1,5 градуса теплее по сравнению с доиндустриальными уровнями.