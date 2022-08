Учёные: изменение климата может положить конец цивилизации

Объяснили, каким образом

В отчёте, недавно опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, говорится, что человечеству пора начать серьёзно относиться к наихудшим сценариям изменения климата. Иначе высока вероятность, что это приведёт к гибели нашей цивилизации.