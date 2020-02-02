Учёные изобрели ДНК-робота для борьбы с раком

Конечно, пока это только концепция. Однако её уже опубликовали в научном журнале Chemistry – A European journal.

Как напомнили учёные, ДНК – это основа клетки. Когда у последней происходит сбой в геноме, начинается синтез «плохих» белков, и клетка становится раковой. Чтобы такие клетки не могли делиться, нужно прекратить процесс выработки связанных с болезнью белков. Ферменты ДНК могут при определённых условиях способствовать этому. Именно этот принцип и лежит в основе ДНК-робота.

«Наш ДНК-наноробот состоит из двух частей: детекционной и терапевтической. Терапевтическая часть разрезает патогенную РНК... Вторая часть нашего робота позволяет обнаруживать поражённые клетки», — объяснил соавтор исследования.

Кроме того, исследователи утверждают, что стоимость создания такого наноробота составит всего 1000-1500 рублей.