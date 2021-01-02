Учёные изобрели доставку лекарств прямиком в мозг при помощи наночастиц

Кратко о работе учёных рассказывает «Индикатор». Врачам сложно доставлять лекарства в мозг из-за гемато-энцефалического барьера. После черепно-мозговых травм он временно нарушается, и тогда препараты можно использовать эффективно. Но рано или поздно гемато-энцефалический барьер восстанавливается.

Учёные хотели создать такую систему доставки лекарств, которая бы не зависела от состояния гемато-энцефалического барьера. Исследователи разместили терапевтические агенты в биосовместимых наночастицах. Эти наночастицы имели точно спроектированные поверхностные свойства, которые позволили им транспортировать терапевтический агент в мозг.

Метод проверили на мышах, и он показал свою эффективность.