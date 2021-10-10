Учёные изобрели электронику, которую никогда не нужно заряжать

Авторы разработки отметили, что ничего подобного в мире ещё нет. Инженеры представили устройства, способные работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без необходимости подзарядки.

Такая электроника разрабатывается специально для использования на человеке. Она способна мониторить различные показатели здоровья, в том числе температуру тела. Сенсоры могут засечь колебания температуры даже при небольших нагрузках, например при подъёме по лестнице.

Биосимбиотические устройства получают энергию от беспроводной системы, радиус действия которой составляет несколько метров. Поскольку у девайсов есть накопитель энергии, они могут продолжать работать даже вне зоны действия этой системы. Теоретически, если разместить её в квартире, можно никогда не задумываться о подзарядке устройств.

Пока неясно, когда такие датчики появятся в продаже.